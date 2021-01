Juventus, tifosi furiosi: “Subito l’esonero di Pirlo!” (Di domenica 17 gennaio 2021) I tifosi della Juventus chiedono l’esonero di Pirlo a causa della prestazione offerta dai bianconeri in occasione della sfida contro l’Inter. Livello blando, poca azione e cambi incomprensibili. Questi i principali capi d’accusa che i tifosi della Juventus rivolgono all’allenatore Andrea Pirlo. I sostenitori bianconeri, infatti, sono risentiti per la prestazione offerta in occasione della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 gennaio 2021) Idellachiedonodi Pirlo a causa della prestazione offerta dai bianconeri in occasione della sfida contro l’Inter. Livello blando, poca azione e cambi incomprensibili. Questi i principali capi d’accusa che idellarivolgono all’allenatore Andrea Pirlo. I sostenitori bianconeri, infatti, sono risentiti per la prestazione offerta in occasione della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

asti_gioachino : RT @saw_1897: Chiedo scusa a tutti i tifosi per la partita di questa sera. Mi sento in dovere (a malincuore) di fare i complimenti all’#int… - cody53250131 : RT @saw_1897: Chiedo scusa a tutti i tifosi per la partita di questa sera. Mi sento in dovere (a malincuore) di fare i complimenti all’#int… - __mercuri0__ : #InterJuve La #Juventus regala 3 punti, l' #Inter impacchetta, ringrazia e porta a casa. Così non si gioca, per il… - simogattok : E niente, è finita come tutti sapevamo. Una settimana a sentir il cancan mediatico dei tifosi interisti e di Conte… - 19marino74 : RT @ADeLaureentis: +++ Nuovo #Dpcm di Gennaio +++ Le città e le aree con grande concentrazione di tifosi della Juventus, saranno Zona Marro… -

Lotta da vero guerriero, rivedere i suoi compagni bianconeri gli ha fatto bene. I tifosi gli perdoneranno il bacio allo stemma della Juve nel prepartita e la mancata esultanza? (Dal 77') Gagliardini S ...

I fan bianconeri sconfortati sui social dopo il ko con l’Inter: Pirlo nel mirino ma anche Ronaldo viene criticato ...

Lotta da vero guerriero, rivedere i suoi compagni bianconeri gli ha fatto bene. I tifosi gli perdoneranno il bacio allo stemma della Juve nel prepartita e la mancata esultanza? (Dal 77') Gagliardini S ...I fan bianconeri sconfortati sui social dopo il ko con l’Inter: Pirlo nel mirino ma anche Ronaldo viene criticato ...