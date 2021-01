Genoa, Criscito: “Un punto importante in casa di una grande Atalanta” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Buona prova del difensore del Genoa Domenico Criscito al Gewiss Stadium. L'ex Zenit ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio ottenuto sul campo dell'Atalanta: "Sicuramente è un punto importante conquistato contro una grandissima squadra. Stiamo bene e lo abbiamo dimostrato, dobbiamo continuare così. Il mister ci ha dato una grande mano, ci ha trasmesso il suo spirito. Non dobbiamo fermarci anche se stiamo facendo bene. Abbiamo avuto tanti problemi fra Covid e infortuni, ma non deve essere un alibi. La classifica la guardiamo sempre, conosciamo i nostri volari: ci aspetta una gara importante, dobbiamo preparala al meglio".caption id="attachment 1081317" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Buona prova del difensore delDomenicoal Gewiss Stadium. L'ex Zenit ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio ottenuto sul campo dell': "Sicuramente è unconquistato contro una grandissima squadra. Stiamo bene e lo abbiamo dimostrato, dobbiamo continuare così. Il mister ci ha dato unamano, ci ha trasmesso il suo spirito. Non dobbiamo fermarci anche se stiamo facendo bene. Abbiamo avuto tanti problemi fra Covid e infortuni, ma non deve essere un alibi. La classifica la guardiamo sempre, conosciamo i nostri volari: ci aspetta una gara, dobbiamo preparala al meglio".caption id="attachment 1081317" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

