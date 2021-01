Coronavirus, in Abruzzo confermata la circolazione di due varianti (Di domenica 17 gennaio 2021) Nei contagi da Coronavirus di dicembre 2020 in Abruzzo è stata riscontrata la presenza della variante Covid scoperta in Inghilterra ma anche un’altra variante già conosciuta in Europa. E il numero totale dei casi sarebbe maggiore. Lo avrebbe confermato l’Istituto Superiore di Sanità, secondo quanto scrive l’ANSA citando fonti sanitarie: la scoperta era già emersa dalle analisi del Laboratorio di genetica molecolare dell’Università di Chieti. Sono 51 i casi di contagio individuati dall’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise (Izsam) per la provincia di Chieti riconducibili alla variante scoperta nel Regno Unito. Una decina di campioni rappresentativi erano stati inviati all’Iss per un ulteriore approfondimento. L’Izsam, che ha la sua sede a Teramo e lavora per le Asl di Teramo, dell’Aquila e di Chieti, dopo aver terminato il ... Leggi su open.online (Di domenica 17 gennaio 2021) Nei contagi dadi dicembre 2020 inè stata riscontrata la presenza della variante Covid scoperta in Inghilterra ma anche un’altra variante già conosciuta in Europa. E il numero totale dei casi sarebbe maggiore. Lo avrebbe confermato l’Istituto Superiore di Sanità, secondo quanto scrive l’ANSA citando fonti sanitarie: la scoperta era già emersa dalle analisi del Laboratorio di genetica molecolare dell’Università di Chieti. Sono 51 i casi di contagio individuati dall’Istituto Zooprofilattico die Molise (Izsam) per la provincia di Chieti riconducibili alla variante scoperta nel Regno Unito. Una decina di campioni rappresentativi erano stati inviati all’Iss per un ulteriore approfondimento. L’Izsam, che ha la sua sede a Teramo e lavora per le Asl di Teramo, dell’Aquila e di Chieti, dopo aver terminato il ...

