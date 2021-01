‘Uomini e Donne’, l’abbandono di Michele Dentice o il ritorno di Ida Platano? Ecco chi ha vinto la gara di ascolti (Di sabato 16 gennaio 2021) Per il dating show di Canale 5 questa settimana è stata abbastanza movimentata, fatta di tanti momenti di alti e bassi: dal confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri all’abbandono dal parterre maschile di Michele Dentice, fino ad arrivare all’annuncio della seconda gravidanza di Yara Gaspari che continua a vivere la sua storia d’amore con Nicola Balestra dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. La puntata più vista della settimana è stata quella di giovedì 14 gennaio con 3.008.000 spettatori e uno share pari al 22.4%. Protagonisti Michele Dentice che ha deciso di abbandonare il programma e Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che dopo varie vicissitudini hanno deciso di darsi l’esclusiva per ciò che riguarda la loro frequentazione. La seconda puntata più vista della ... Leggi su isaechia (Di sabato 16 gennaio 2021) Per il dating show di Canale 5 questa settimana è stata abbastanza movimentata, fatta di tanti momenti di alti e bassi: dal confronto tra Idae Riccardo Guarnieri aldal parterre maschile di, fino ad arrivare all’annuncio della seconda gravidanza di Yara Gaspari che continua a vivere la sua storia d’amore con Nicola Balestra dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. La puntata più vista della settimana è stata quella di giovedì 14 gennaio con 3.008.000 spettatori e uno share pari al 22.4%. Protagonistiche ha deciso di abbandonare il programma e Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che dopo varie vicissitudini hanno deciso di darsi l’esclusiva per ciò che riguarda la loro frequentazione. La seconda puntata più vista della ...

