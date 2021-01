Sampdoria-Udinese, Ranieri scherza: “Rigore di Candreva? Vogliono farmi morire” (Di domenica 17 gennaio 2021) “Torregrossa ci permette di fare qualcosa di diverso: abbiamo Quagliarella, Keita e poi anche Gabbiadini quando sarà pronto, l’importante sarà far quadrare gli equilibri. Spero che Ernesto riesca presto ad arrivare ai 90’ perché ancora non li ha. Pare sia stato da sempre con noi, è un ottimo ragazzo e avevo ottime referenze. Come calciatore mi piaceva ma c’è anche l’uomo ed è davvero a posto”. Questo il commento di Claudio Ranieri dopo la rimonta vincente della sua Sampdoria contro l’Udinese con il gol del nuovo acquisto e uno scavetto su Rigore di Candreva. “Mi Vogliono far morire – scherza il tecnico blucerchiato a Dazn – Quagliarella triste per la sostituzione? Nessuno vuole uscire dal campo quando si sta perdendo, è il nostro capitano e continuerà ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) “Torregrossa ci permette di fare qualcosa di diverso: abbiamo Quagliarella, Keita e poi anche Gabbiadini quando sarà pronto, l’importante sarà far quadrare gli equilibri. Spero che Ernesto riesca presto ad arrivare ai 90’ perché ancora non li ha. Pare sia stato da sempre con noi, è un ottimo ragazzo e avevo ottime referenze. Come calciatore mi piaceva ma c’è anche l’uomo ed è davvero a posto”. Questo il commento di Claudiodopo la rimonta vincente della suacontro l’con il gol del nuovo acquisto e uno scavetto sudi. “Mifaril tecnico blucerchiato a Dazn – Quagliarella triste per la sostituzione? Nessuno vuole uscire dal campo quando si sta perdendo, è il nostro capitano e continuerà ...

