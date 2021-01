Parma, D'Aversa: 'Niente alibi: col Sassuolo serve il risultato' (Di sabato 16 gennaio 2021) Parma - "L'unico tra gli infortunati che ha fatto un po' di allenamento con la squadra è Iacoponi che fino a ieri pensavamo di non convocare. Dobbiamo valutare fino all'ultimo momento perché non ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 gennaio 2021)- "L'unico tra gli infortunati che ha fatto un po' di allenamento con la squadra è Iacoponi che fino a ieri pensavamo di non convocare. Dobbiamo valutare fino all'ultimo momento perché non ...

Noovyis : (Parma, i convocati di D’Aversa per il Sassuolo: torna Kucka) Playhitmusic - - sportli26181512 : Parma, D'Aversa: 'Derby, una partita come le altre... Il club sa di cosa ho bisogno': Parma, D'Aversa: 'Derby, una… - MCalcioNews : Parma, D'Aversa: 'Abbiamo il dover di fare meglio' - sportli26181512 : #Parma, D'Aversa: 'Niente alibi: col Sassuolo serve il risultato': Il tecnico: 'Non abbiamo bisogno di negatività p… - sportparma : D’Aversa, zero alibi: «Andiamo in campo con la mentalità di fare risultato» -