PARLER | IL CEO JOHN MATZE MINACCIATO DI MORTE

Il CEO di PARLER, JOHN MATZE, è fuggito di casa con la sua famiglia e tutti si sono nascosti dopo aver ricevuto "minacce di MORTE" e "invasive violazioni della sicurezza personale", secondo un nuovo dossier degli avvocati di PARLER nella causa con l'AWS di Amazon.L'Umanità sta attraversando un periodo di oscurantismo dei diritti di libera espressione, diritti umani e di libertà e siamo solo all'inizio, per superare con successo e garantire tali inviolabili diritti è indispensabile l'impegno di ognuno di noi pertanto condividete con altri articoli, video e documenti. Dedicate tempo per infomrare più gente possibile, cominciate con i vostri familairi, amici, conoscenti.I diritti umani che ci appartengono per diritto dalla nascita sono sotto attacco, difendiamoli!

