Morto il sindaco di Capalbio Settimio Bianciardi per un malore

E' Morto per un malore mentre era a caccia il sindaco di Capalbio Settimio Bianciardi , 58 anni. E' accaduto nella tarda mattinata di sabato. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Capalbio è sotto ...

