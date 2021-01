Linus a Radio Deejay: “Harry Styles gay? Dicono che è guarito”, il web lo massacra (Di sabato 16 gennaio 2021) In molti si lamentano da più parti che, in nome del politicamente corretto, non si possa dire più nulla. Che ogni frase può offendere, ferire e che va evitata. E così capita spesso che in televisione, in Radio e sui social, i vip vengano attaccati per una frase. Recentemente è capitato anche ad Alfonso Signorini che, in diretta al Grande fratello ha definito l’omosessualità “una scelta” e in tanti lo hanno attaccato. Ora è stata la volta di Linus. Linus dice in diretta una frase e il web lo massacra Linus, durante il programma Radiofonico in diretta a Radio Deejay ha detto: “Harry Styles gay? Dicono che è guarito”. La sua voleva essere davvero una ... Leggi su baritalianews (Di sabato 16 gennaio 2021) In molti si lamentano da più parti che, in nome del politicamente corretto, non si possa dire più nulla. Che ogni frase può offendere, ferire e che va evitata. E così capita spesso che in televisione, ine sui social, i vip vengano attaccati per una frase. Recentemente è capitato anche ad Alfonso Signorini che, in diretta al Grande fratello ha definito l’omosessualità “una scelta” e in tanti lo hanno attaccato. Ora è stata la volta didice in diretta una frase e il web lo, durante il programmafonico in diretta aha detto: “che è”. La sua voleva essere davvero una ...

