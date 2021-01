Crisi, nessun “soccorso bianco” per Conte. L’Udc: «Noi restiamo nel centrodestra» (Di sabato 16 gennaio 2021) Per Giuseppe Conte non scatta il “soccorso bianco“. «Non ci prestiamo a giochi di palazzo e stiamo nel centrodestra. I nostri valori non sono in vendita». La netta smentita delL’Udc arriva sotto forma di nota ufficiale. A blindarla, quasi in Contemporanea, arriva anche la notizia della partecipazione del leader della formazione centrista Lorenzo Cesa al vertice della coalizione fissato per le 16 di oggi. Un annuncio che certamente non rallegrerà il premier e che costringerà Mastella e Tabacci, i due burattinai dell'”operazione costruttori” ad aggiornare il pallottoliere. I numeri al Senato sono ancora lontani da quota 161, ovvero la maggioranza assoluta. Il leader Cesa oggi al vertice della coalizione Si tratta di una quota “politica”, non necessaria da raggiungere ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Per Giuseppenon scatta il ““. «Non ci pa giochi di palazzo e stiamo nel. I nostri valori non sono in vendita». La netta smentita delarriva sotto forma di nota ufficiale. A blindarla, quasi inmporanea, arriva anche la notizia della partecipazione del leader della formazione centrista Lorenzo Cesa al vertice della coalizione fissato per le 16 di oggi. Un annuncio che certamente non rallegrerà il premier e che costringerà Mastella e Tabacci, i due burattinai dell'”operazione costruttori” ad aggiornare il pallottoliere. I numeri al Senato sono ancora lontani da quota 161, ovvero la maggioranza assoluta. Il leader Cesa oggi al vertice della coalizione Si tratta di una quota “politica”, non necessaria da raggiungere ...

