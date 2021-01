Crisi di governo, Matteo Renzi: "Pronti a discutere sui contenuti, Iv si asterrà" (Di sabato 16 gennaio 2021) ?“Noi abbiamo detto di essere sempre disponibili a discutere senza veti e senza preclusioni sui nomi. Staremo nell’arena politica lunedì e martedì, vedremo cosa il presidente del Consiglio farà, se arriverà al voto. Se dovessi scommettere oggi su un posizionamento nostro, ovviamente non possiamo votare la fiducia dopo quello che è successo, se cercherà di aprire alla senatrice Lonardo, a pezzi di Forza Italia e al mondo che sta cercando di portare con sé al posto nostro, ci asterremo”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Iv, a Titolo quinto su Rai3. E ribadisce la sua linea in una intervista pubblicata oggi sul Messaggero. “Ero sicuro che si provasse a risolvere con la politica, non con gli hastag. Ma vedremo se c’è ancora tempo. Col senno di poi abbiamo fatto molti errori. Col senno di poi non avremmo dovuto fidarci di chi ci ha chiesto ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) ?“Noi abbiamo detto di essere sempre disponibili asenza veti e senza preclusioni sui nomi. Staremo nell’arena politica lunedì e martedì, vedremo cosa il presidente del Consiglio farà, se arriverà al voto. Se dovessi scommettere oggi su un posizionamento nostro, ovviamente non possiamo votare la fiducia dopo quello che è successo, se cercherà di aprire alla senatrice Lonardo, a pezzi di Forza Italia e al mondo che sta cercando di portare con sé al posto nostro, ci asterremo”. Lo dice, leader di Iv, a Titolo quinto su Rai3. E ribadisce la sua linea in una intervista pubblicata oggi sul Messaggero. “Ero sicuro che si provasse a risolvere con la politica, non con gli hastag. Ma vedremo se c’è ancora tempo. Col senno di poi abbiamo fatto molti errori. Col senno di poi non avremmo dovuto fidarci di chi ci ha chiesto ...

lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - Adnkronos : #crisigoverno, boom di chiamate a Palazzo Chigi per sostegno a Conte - ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - GiusPecoraro : RT @christianrocca: Dalla Bonetti alla Binetti? Il Pd ha smaltito la rabbia, ma ora sa di essere condannato a un governo fragile Di @mar… - fmdettocucchia : @RobertoLocate14 E per far questo occorre un governo non una crisi. -