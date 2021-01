Appunti per non sprecare il Recovery Plan (Di sabato 16 gennaio 2021) Lo scenario economico italiano del 2021Fare previsioni sul 2021 è un esercizio intrinsecamente pericoloso. Se, riportando indietro la lancetta del tempo di un anno, ci fossimo dedicati a inizio gennaio a immaginare l’economia italiana nel 2020, il risultato sarebbe stato impietoso – ovviamente a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19, quindi con una forte giustificazione. Malgrado ciò, anche le previsioni per il 2021 sono un esercizio soggetto a errore, soprattutto in presenza di una esternalità devastante come il Covid-19, che rende il quadro di riferimento molto volatile. Lo scenario della pandemia e la risposta dei governi Credo che, con il primo semestre, il tema Covid sarà pressoché esaurito. In parte perché a mio avviso, almeno nei Paesi occidentali, l’immunità di gregge naturale è già molto avanzata. E se pure questa mia personale convinzione si rivelasse errata, il tema ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 gennaio 2021) Lo scenario economico italiano del 2021Fare previsioni sul 2021 è un esercizio intrinsecamente pericoloso. Se, riportando indietro la lancetta del tempo di un anno, ci fossimo dedicati a inizio gennaio a immaginare l’economia italiana nel 2020, il risultato sarebbe stato impietoso – ovviamente a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19, quindi con una forte giustificazione. Malgrado ciò, anche le previsioni per il 2021 sono un esercizio soggetto a errore, soprattutto in presenza di una esternalità devastante come il Covid-19, che rende il quadro di riferimento molto volatile. Lo scenario della pandemia e la risposta dei governi Credo che, con il primo semestre, il tema Covid sarà pressoché esaurito. In parte perché a mio avviso, almeno nei Paesi occidentali, l’immunità di gregge naturale è già molto avanzata. E se pure questa mia personale convinzione si rivelasse errata, il tema ...

sonountiposcemo : RT @sverginami: sono una di quelle persone che se può, chiede gli appunti. Più che altro per vedere se ho messo tutto io stessa e confronta… - LinkaTv : E' iniziato Appunti per un film sul jazz su #rai3 Clicca qui per classifica tweet: - flexinstella : @lolita0798 ok ho l'ossessione per gli appunti, se ad esempio scrivo anche una lettera male strappo la pagina e ric… - 4marchand2april : RT @mrsholywater: Un vero peccato che per superare gli esami bisogna studiare e non basta scrivere gli appunti i modo ordinato e sottolinea… - loZibbo : RT @monacelt: Appunti da prendere per tutti gli insegnanti. Usiamo la #DaD come l'opportunità di fare qualcosa di nuovo. #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Appunti per Appunti per non sprecare il Recovery Plan Linkiesta.it Linkiesta ForecastAppunti per non sprecare il Recovery Plan

Lo scenario economico italiano è difficile da prevedere, anzi è pericoloso, ma nella seconda metà dell’anno ci sarà un forte rimbalzo in alcuni settori, anche se il recupero sarà meno forte del necess ...

James Naismith, il Doodle di Google oggi celebra l’inventore del basket

L’insegnate di educazione fisica canadese scrisse le 13 regole fondamentali del gioco, pubblicate il 15 gennaio 1892 sul giornale studentesco dello dello Springfield College ...

Lo scenario economico italiano è difficile da prevedere, anzi è pericoloso, ma nella seconda metà dell’anno ci sarà un forte rimbalzo in alcuni settori, anche se il recupero sarà meno forte del necess ...L’insegnate di educazione fisica canadese scrisse le 13 regole fondamentali del gioco, pubblicate il 15 gennaio 1892 sul giornale studentesco dello dello Springfield College ...