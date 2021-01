Uccide il padre e la madre, poi tenta il suicidio: 14enne muore in ospedale (Di venerdì 15 gennaio 2021) La tragedia è avvenuta in TRNC, Repubblica Turca di Cipro del Nord, quando una coppia è stata rinvenuta, nella loro abitazione, priva di vita. Una vicenda terribile: secondo quanto emerso dalle indagini, a Uccidere la coppia sarebbe stato loro figlio che dopo l’estremo gesto avrebbe cercato di togliersi la vita. Ricoverato in ospedale con gravi ferite, il ragazzo è morto in nosocomio. Il terribile sospetto che dietro alla tragedia ci sia l’ombra di una sfida online. 14enne Uccide i genitori I corpi di Ibrahim Cobanoglu, 52 anni, e della moglie Bengu, 48 anni, sono stati ritrovati dai vicini di casa, avvertiti dal figlio maggiore di 18 anni. Il giovane si era precipitato dai vicini di casa raccontando l’accaduto, parlando del fratello minore improvvisamente “impazzito” e chiedendo aiuto per i suoi genitori. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) La tragedia è avvenuta in TRNC, Repubblica Turca di Cipro del Nord, quando una coppia è stata rinvenuta, nella loro abitazione, priva di vita. Una vicenda terribile: secondo quanto emerso dalle indagini, are la coppia sarebbe stato loro figlio che dopo l’estremo gesto avrebbe cercato di togliersi la vita. Ricoverato incon gravi ferite, il ragazzo è morto in nosocomio. Il terribile sospetto che dietro alla tragedia ci sia l’ombra di una sfida online.i genitori I corpi di Ibrahim Cobanoglu, 52 anni, e della moglie Bengu, 48 anni, sono stati ritrovati dai vicini di casa, avvertiti dal figlio maggiore di 18 anni. Il giovane si era precipitato dai vicini di casa raccontando l’accaduto, parlando del fratello minore improvvisamente “impazzito” e chiedendo aiuto per i suoi genitori. ...

