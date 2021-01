Ti ricordi… Maurizio Codispoti | il terzino che si “autolanciava” e correva più veloce di tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Per tanti il pallone è un oggetto divertente, per qualcuno un amico, per pochi in grado di accarezzarlo nella maniera giusta un amante, per altri addirittura un sogno: da inseguire, prendere per poco e poi inseguire di nuovo. Figurarsi poi quando compare davanti a pochi metri dalla porta, quasi per caso, quando sei in svantaggio perché “Pennellone” Silenzi poco prima ci aveva messo il suo metro e novanta portando avanti il Torino: e allora con la porta vuota vai di sinistro e pareggi, facile facile, per una volta. Per una volta, per l’ultima volta in carriera, 27 anni fa, in Atalanta-Torino 2-2, anche se lui non lo sa. Lui è, mestiere, forse tra gli esempi più plastici della bellezza del calcio, quello vero, quello operaio, quello puro, nella storia del calcio italiano. Di quelli che gli allenatori dovrebbero ...