Smartphone rubati | sbloccati e rivenduti | Luca Abete scopre un negozio | il servizio di Striscia la Notizia

(Di venerdì 15 gennaio 2021) ... https://www.la.mediaset.it/video/cellulari--il-bazar-a-napoli 71123.shtml Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per ...

TeleradioNews : Nella serata di giovedì 14 gennaio. a Striscia la Notizia, Luca Abete ha mostrato un negozio che sblocca e rivende… - silviacastronov : RT @Altroconsumo: #HoMobile ha confermato il #DataBreach trapelato già a fine anno. Rubati i dati di 2,5 milioni di utenti, poi rivenduti n… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone rubati

TeleradioNews

Napoli – Un nuovo viaggio di Luca Abete nel mondo dell’illegalità. L’inviato di Striscia la Notizia, infatti, ieri sera è stato protagonista di un nuovo servizio nel quale ha fatto vedere dove finisco ...Colpisce un ragazzo di 15 anni alla testa con una chiave inglese per portargli via il cellulare. L’aggressione in via Duomo, questa mattina a Napoli: un 34enne di origini pakistane ha avvicinato il gi ...