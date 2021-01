Rudy Giuliani crede al complotto degli Antifa a Capitol Hill e twitta un numero di telefono (Di venerdì 15 gennaio 2021) La leggerezza con cui Rudy Giuliani, avvocato di Trump e che è stato messo a capo, per un periodo di tempo, alla cyber security degli Stati Uniti, ha twittato un messaggio ricevuto da un certo James Sullivan, mostrando anche il suo numero di telefono è davvero imbarazzante. Uno: per il livello di sicurezza che (non) ha garantito al suo interlocutore, esponendo il suo numero di telefono alla mercé di chiunque abbia visto il suo tweet sul social network. Due: per i contenuti del messaggio, che fanno riferimento – ancora una volta – a un presunto complotto degli Antifa dietro alle proteste di Capitol Hill del 6 gennaio. LEGGI ANCHE > I modi Rudy ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 gennaio 2021) La leggerezza con cui, avvocato di Trump e che è stato messo a capo, per un periodo di tempo, alla cyber securityStati Uniti, hato un messaggio ricevuto da un certo James Sullivan, mostrando anche il suodiè davvero imbarazzante. Uno: per il livello di sicurezza che (non) ha garantito al suo interlocutore, esponendo il suodialla mercé di chiunque abbia visto il suo tweet sul social network. Due: per i contenuti del messaggio, che fanno riferimento – ancora una volta – a un presuntodietro alle proteste didel 6 gennaio. LEGGI ANCHE > I modi...

