Lazio-Roma, Luiz Felipe: “Il derby una sfida a parte, serve la cattiveria giusta. Il pubblico ci manca ma a Formello…” (Di venerdì 15 gennaio 2021) A pochi minuti dalla sfida dell'Olimpico, parla il difensore biancoceleste, Luiz Felipe.VIDEO Lazio-Roma, da Di Canio e Totti a Delio Rossi: il derby e quei famosi sfottò…Tra poco sarà Lazio-Roma, il derby della Capitale in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico, per la diciottesima giornata di Serie A. Il difensore biancoceleste, Luiz Felipe, mostra tutta la sua carica positiva, intervenendo ai microfoni di Sky Sport prima del big match di questa sera contro la compagine giallorossa.Queste le parole del brasiliano della Lazio."Sappiamo che il derby è una sfida a parte, dobbiamo fare una partita perfetta e se vinciamo siamo li con ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) A pochi minuti dalladell'Olimpico, parla il difensore biancoceleste,.VIDEO, da Di Canio e Totti a Delio Rossi: ile quei famosi sfottò…Tra poco sarà, ildella Capitale in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico, per la diciottesima giornata di Serie A. Il difensore biancoceleste,, mostra tutta la sua carica positiva, intervenendo ai microfoni di Sky Sport prima del big match di questa sera contro la compagine giallorossa.Queste le parole del brasiliano della."Sappiamo che ilè una, dobbiamo fare una partita perfetta e se vinciamo siamo li con ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - OfficialASRoma : ?? C'è un solo precedente tra Lazio e Roma alla 18° giornata: il 2-2 del 2014-15 10 statistiche in vista di… - MovistarFutbol : Derby della Capitale: Lazio - Roma. Este viernes, 20.45h en @vamos. #LaCasadelFútbol - doughyfex : Time for Derby della Capitale...Roma v Lazio......Do it for Milan,,,,,Lazio - lucasfelipe_73 : 1’ Lazio 0-0 Roma #DerbyDellaCapitale -