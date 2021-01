I più grandi musei del mondo su Rai 5 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il 15 dicembre su Rai 5 alle ore 19:27 appuntamento con la prima puntata de “I più grandi musei del mondo”. Il programma in quattro episodi, mostra i capolavori della Castiglia e di Madrid, di San Pietroburgo, di Washington e di Vienna. Prodotto e distribuito da Tv Media Network con la regia di Jacques Vichet, questo racconto conduce per mano dentro le sale dei musei più vasti e apprezzati al mondo. La prima puntata è dedicata ai tesori di Madrid e della Castiglia. Ci si addentra così tra le collezioni del Museo Nazionale del Prado, del Museo Nazionale Regina Sofia e del Museo Thyssen-Bornemisza. Si possono invece ammirare Toledo il Museo del Greco e poi ancora i musei di Burgos e di León nella regione di Castiglia. Guernica di Picasso al Museo Reina Sofía – Photo credits: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il 15 dicembre su Rai 5 alle ore 19:27 appuntamento con la prima puntata de “I piùdel”. Il programma in quattro episodi, mostra i capolavori della Castiglia e di Madrid, di San Pietroburgo, di Washington e di Vienna. Prodotto e distribuito da Tv Media Network con la regia di Jacques Vichet, questo racconto conduce per mano dentro le sale deipiù vasti e apprezzati al. La prima puntata è dedicata ai tesori di Madrid e della Castiglia. Ci si addentra così tra le collezioni del Museo Nazionale del Prado, del Museo Nazionale Regina Sofia e del Museo Thyssen-Bornemisza. Si possono invece ammirare Toledo il Museo del Greco e poi ancora idi Burgos e di León nella regione di Castiglia. Guernica di Picasso al Museo Reina Sofía – Photo credits: ...

