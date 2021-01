Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Aria di crisi, al “Grande Fratello Vip”, per la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, pare stia tirando aria di crisi. L”ultimo confronto avuto con Elisabetta Gregoraci, avvenuto durante la puntata serale del “GF” (ve ne abbiamo parlato qui), ha sollevato L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 15 gennaio 2021) Aria di, al “Vip”, per la coppia formata da. Tra, nella Casa del “Vip”, pare stia tirando aria di. L”ultimo confronto avuto con Elisabetta Gregoraci, avvenuto durante la puntata serale del “GF” (ve ne abbiamo parlato qui), ha sollevato L'articolo NewNotizie.it.

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - LegaSalvini : GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO APPARE QUESTA ROBA! - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha spappolato Pretelli: 'Non andremo oltre', in soccorso arriva la psicologa - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Pierpaolo contro i suoi genitori: 'Sono aggrappati ad un sogno' -