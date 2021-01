GF Vip | Il Web in Rivolta! Aperta Una Petizione!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sembra che la produzione del Grande Fratello Vip stia optando di posticipare ulteriormente il programma. Una notizia che ha suscitato disappunto nei seguaci del reality, i quali hanno fatto qualcosa di sconvolgente! Scopriamo insieme cosa! Stop alla posticipazione del Grande Fratello Vip. Questa è la decisa richiesta di molti che, su Twitter, hanno creato una sorta di campagna dall’hashtag – già in tendenza – #NOALPROLUNGAMENTOGF. Proprio così. Pare che non sia stata presa molto bene, l’improvvisa decisione della produzione del programma di prolungare, ancora una volta, il reality show per altre settimane. Esatto. Ancora una volta. Perché non sarebbe una novità in questa edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, la trasmissione è iniziata a settembre e avrebbe dovuto terminare poco prima di Natale. Tuttavia, a fine novembre, i concorrenti sono stati messi al corrente, che il gioco ...