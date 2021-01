Crisanti: “Urge lockdown di 4 settimane” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per l’esperto è necessario un lockdown di 4 settimane per permettere una vaccinazione in serenità . Andrea Crisanti, ha spiegato che il virus, circolando, “muta velocemente”, questo significa che più gente è in giro, e più il virus circola, mutando. La mutazione del virus potrebbe, in linea teorica, comportare l’inefficacia del vaccino. “Più il virus si trasmette, più genera mutazioni. Si realizza la possibilità che alcune mutazioni siano resistenti al vaccino. Idealmente, bisognerebbe fare un lockdown, abbassare la trasmissione e vaccinare più gente possibile“, ha affermato Crisanti. L’Italia ha già avviato a vaccinazione da 20 giorni, e sono ancora tantissimi gli italiani da vaccinare. “Vedo un problema di comprensione biologica: bisognerebbe abbattere la trasmissione, non è mai accaduto ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per l’esperto è necessario undi 4per permettere una vaccinazione in serenità . Andrea, ha spiegato che il virus, circolando, “muta velocemente”, questo significa che più gente è in giro, e più il virus circola, mutando. La mutazione del virus potrebbe, in linea teorica, comportare l’inefficacia del vaccino. “Più il virus si trasmette, più genera mutazioni. Si realizza la possibilità che alcune mutazioni siano resistenti al vaccino. Idealmente, bisognerebbe fare un, abbassare la trasmissione e vaccinare più gente possibile“, ha affermato. L’Italia ha già avviato a vaccinazione da 20 giorni, e sono ancora tantissimi gli italiani da vaccinare. “Vedo un problema di comprensione biologica: bisognerebbe abbattere la trasmissione, non è mai accaduto ...

Per l’esperto è necessario un lockdown di 4 settimane per permettere una vaccinazione in serenità . Andrea Crisanti, ha spiegato che il virus, circolando, “muta velocemente, ...

