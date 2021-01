Caos scuola: ormai sono i Tar a decidere il rientro in presenza delle superiori (Di sabato 16 gennaio 2021) Le riaperture in presenza delle scuole superiori abbandonate dal governo sono decise dai Tar. Dopo quello della Lombardia che ha sospeso l’ordinanza del presidente Fontana e ha disposto il rientro al 50% in presenza, vanificato probabilmente dalla «zona rossa», ieri il Tar dell’Emilia Romagna ha anticipato quello di 197 mila studenti dal 25 a lunedì 18 quando torneranno in classe 800 mila studenti di cinque regioni (256 mila nel Lazio, 13 mila in Molise, 176 mila in Piemonte e 199 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 16 gennaio 2021) Le riaperture inscuoleabbandonate dal governodecise dai Tar. Dopo quello della Lombardia che ha sospeso l’ordinanza del presidente Fontana e ha disposto ilal 50% in, vanificato probabilmente dalla «zona rossa», ieri il Tar dell’Emilia Romagna ha anticipato quello di 197 mila studenti dal 25 a lunedì 18 quando torneranno in classe 800 mila studenti di cinque regioni (256 mila nel Lazio, 13 mila in Molise, 176 mila in Piemonte e 199 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

