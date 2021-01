Australian Open | tutte le news prima dell’inizio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) In arrivo il primo slam dell’anno: l’avrà luogo al Melbourne Park tra l’8 e il 21 febbraio 2021. Dopo i turni di qualificazione maschili giocati a Doha e quelli femminili a Dubai, il quadro dei partecipanti è delineato. In attesa del 4 febbraio, quando verrà sorteggiato ufficialmente il tabellone principale, vediamo chi sono i protagonisti dello slamo. Scenario post-qualificazioni Tra i 32 tennisti che si sono guadagnati l’accesso al main draw spiccano due presenze italiane: Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto. Le due azzurre sono le uniche tra i tredici italiani ai blocchi di partenza ad essere riuscite ad arrivare fino all’ultimo step delle qualificazioni. Tra i 16 vincenti di Doha vi sono il promettente diciassettenne Carlos Alcaraz, il serbo Viktor Troicki (ex numero 12 ATP) e Maxime Cressy. ...