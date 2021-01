Tuttosport: Lobotka via da Napoli solo con acquisizione immediata o prestito con obbligo di riscatto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Intervistato prima di Napoli-Empoli, ieri sera, il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, ha dichiarato che Lobotka non è sul mercato. Oggi Tuttosport torna sull’argomento scrivendo che le sue parole vanno interpretate nelle pieghe delle trattative. Ovvero: il centrocampista non è in uscita in prestito secco, ma potrebbe andar via con un obbligo di riscatto o con una acquisizione immediata. Queste le parole del quotidiano sportivo: “Lobotka non è in uscita in prestito secco ma può essere ceduto a fronte di una immediata acquisizione o con la formula del prestito con obbligo di riscatto (attorno ai 15 milioni di euro”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Intervistato prima di-Empoli, ieri sera, il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, ha dichiarato chenon è sul mercato. Oggitorna sull’argomento scrivendo che le sue parole vanno interpretate nelle pieghe delle trattative. Ovvero: il centrocampista non è in uscita insecco, ma potrebbe andar via con undi riscatto o con una. Queste le parole del quotidiano sportivo: “non è in uscita insecco ma può essere ceduto a fronte di unao con la formula delcondi riscatto (attorno ai 15 milioni di euro”. L'articolo ...

Il Torino è da tempo interessato al centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la formula giusta potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, ...

