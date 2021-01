Trump, la Camera approva l’impeachment (il secondo): cosa succede ora (Di giovedì 14 gennaio 2021) Accusato di aver istigato l’attacco al Congresso, Trump è sotto impeachment per una seconda volta. Ora tocca al Senato indire il processo al presidente uscente, ma i tempi sembrano a dir poco ristretti La Camera dei deputati degli Stati Uniti ha ufficialmente approvato l’istituzione di un procedimento di impeachment nei confronti del presidente uscente Donald Trump. E’ la prima volta nella storia che un presidente statunitense viene coinvolto in questa procedura per due volte: la prima fu all’inizio del 2020, quando il tycoon fece pressione sul presidente ucraino affinché aprisse un indagine contro Joe Biden. Questa volta, invece, Trump viene accusato di aver istigato l’attacco al Congresso da parte dei manifestanti in occasione della ratifica dell’elezione di Joe Biden. Qualora dovesse andare in ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Accusato di aver istigato l’attacco al Congresso,è sotto impeachment per una seconda volta. Ora tocca al Senato indire il processo al presidente uscente, ma i tempi sembrano a dir poco ristretti Ladei deputati degli Stati Uniti ha ufficialmenteto l’istituzione di un procedimento di impeachment nei confronti del presidente uscente Donald. E’ la prima volta nella storia che un presidente statunitense viene coinvolto in questa procedura per due volte: la prima fu all’inizio del 2020, quando il tycoon fece pressione sul presidente ucraino affinché aprisse un indagine contro Joe Biden. Questa volta, invece,viene accusato di aver istigato l’attacco al Congresso da parte dei manifestanti in occasione della ratifica dell’elezione di Joe Biden. Qualora dovesse andare in ...

