Truffa ai danni di un giovane nigeriano, denunciato 50enne (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, a termine di un’indagine scaturita da una denuncia presentata da un giovane nigeriano, hanno denunciato per Truffa un 50enne originario del Camerun e residente ad Avellino. Quest’ultimo si è fatto consegnare dalla vittima la somma di 400 euro quale corrispettivo per l’intermediazione affittuaria di un appartamento nel capoluogo irpino. Ma, ricevuto il denaro, il 50enne faceva perdere le proprie tracce e si rendeva irreperibile. Solo a questo punto il malcapitato non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappato e non indugiava a denunciare l’accaduto ai Carabinieri. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di risalire all’identità del soggetto, già ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, a termine di un’indagine scaturita da una denuncia presentata da un, hannoperunoriginario del Camerun e residente ad Avellino. Quest’ultimo si è fatto consegnare dalla vittima la somma di 400 euro quale corrispettivo per l’intermediazione affittuaria di un appartamento nel capoluogo irpino. Ma, ricevuto il denaro, ilfaceva perdere le proprie tracce e si rendeva irreperibile. Solo a questo punto il malcapitato non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappato e non indugiava a denunciare l’accaduto ai Carabinieri. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di risalire all’identità del soggetto, già ...

Corriere : Troppo comodo, per le grandi compagnie telefoniche, dipingersi semplici intermediarie della truffaldina attività di… - novissimus9 : @matteosalvinimi Detto da uno che: -non ha mai lavorato un giorno in vita sua. -è leader di un partito condannato p… - kiara86769608 : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Cronaca ?? Un medico 60enne di Cagliari è indagato per truffa ai danni del Servizio sanitario regionale: aveva… - SardiniaPost : #Sardegna #Cronaca ?? Un medico 60enne di Cagliari è indagato per truffa ai danni del Servizio sanitario regionale:… - AvvMennillo : Troppo comodo, per le grandi compagnie telefoniche, dipingersi semplici intermediarie della truffaldina attività di… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa danni Cina, scoperta truffa ai danni del brand australiano Penfolds da 20 milioni di dollari WineNews La nuova truffa ai danni di Enel Energia: stavolta si maschera con un finto rimborso solo per ingannare gli ignari utenti.

Hai ricevuto un rimborso di 128,04 euro: ecco la nuova truffa ai danni di Enel: i consigli della Polizia Postale per non cadere nel tranello.

Fiamme Gialle, Sondalo, truffa e corruzione due indagati

Sequestro di oltre 170 mila euro ad ex primario Reparto dell’Ospedale di Sondalo e l’amministratore delegato di una società fornitrice di protesi ortopediche. Entrambi indagati per corruzione, truffa ...

Hai ricevuto un rimborso di 128,04 euro: ecco la nuova truffa ai danni di Enel: i consigli della Polizia Postale per non cadere nel tranello.Sequestro di oltre 170 mila euro ad ex primario Reparto dell’Ospedale di Sondalo e l’amministratore delegato di una società fornitrice di protesi ortopediche. Entrambi indagati per corruzione, truffa ...