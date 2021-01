Teatro digitale: doppio appuntamento con "Reincarnazioni" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questo primo mese del 2021 vede il Teatro Nuovo ancora impegnato e presente nella modalità "digitale", offrendo spettacoli in streaming dal proprio palco, visibili al pubblico direttamente a casa ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questo primo mese del 2021 vede ilNuovo ancora impegnato e presente nella modalità "", offrendo spettacoli in streaming dal proprio palco, visibili al pubblico direttamente a casa ...

Pisa, 14 gennaio 2021 - Questo primo mese del 2021 vede il Teatro Nuovo ancora impegnato e presente nella modalità “digitale”, offrendo spettacoli in streaming dal proprio palco, visibili al pubblico ...

Tra stalking e musicoterapia: "Linda di Chamounix" di Donizzetti, al Maggio. In streaming (gratis)

L'iniziativa è possibile grazie alla collaborazione tra le etichette Dynamic, il sito Operabase e la piattaforma digitale Takt1 ... a tutti i collaboratori del teatro e di poter assicurare ...

