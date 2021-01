Star Wars: annunciato l’open world in casa Ubisoft (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’universo di Star Wars è in continua espansione e questa è ormai una prassi consolidata che rende felice la maggior parte dei fan della maestosa opera targata George Lucas. Ultimamente l’ondata espansiva sembrava riguardare soprattutto l’asset cinematografico (comprendente anche le serie tv), in realtà è di soli pochi giorni fa l’uscita di un video di presentazione della nuova era dei videogiochi di Star Wars e pertanto del rispettivo rilancio della Lucasfilm Games, l’etichetta che raccoglierà tutti i titoli video-ludici dedicati al franchiste di Star Wars. L’etichetta, nata nel 1982, era stata rinominata tempo dopo Lucasarts, “oggi” si riprende il vecchio nome e si impone come “identità ufficiale” di tutti i titoli gaming di Star ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’universo diè in continua espansione e questa è ormai una prassi consolidata che rende felice la maggior parte dei fan della maestosa opera targata George Lucas. Ultimamente l’ondata espansiva sembrava riguardare soprattutto l’asset cinematografico (comprendente anche le serie tv), in realtà è di soli pochi giorni fa l’uscita di un video di presentazione della nuova era dei videogiochi die pertanto del rispettivo rilancio della Lucasfilm Games, l’etichetta che raccoglierà tutti i titoli video-ludici dedicati al franchiste di. L’etichetta, nata nel 1982, era stata rinominata tempo dopo Lurts, “oggi” si riprende il vecchio nome e si impone come “identità ufficiale” di tutti i titoli gaming di...

dalvin_update : RT @HDblog: Star Wars: Lucasfilm Games e Ubisoft lavorano ad un nuovo gioco - fdiciannove : RT @comeunasteroide: pazzesco come viva in due nazioni e che nonostante questo l'unico governo vagamente stabile che ho conosciuto negli ul… - CannasFederico : RT @comeunasteroide: pazzesco come viva in due nazioni e che nonostante questo l'unico governo vagamente stabile che ho conosciuto negli ul… - namthirteenst4r : RT @comeunasteroide: pazzesco come viva in due nazioni e che nonostante questo l'unico governo vagamente stabile che ho conosciuto negli ul… - DenjinDen : #StarWars, @Ubisoft e Massive Entertainment: la ricetta per un open world in una galassia lontana lontana ?????? -