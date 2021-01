Seitan | cos’è | valori nutrizionali e come cucinarlo

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 gennaio 2021)Ilè un alimento proteico ricavato dalla farina di frumento, molto utilizzato da chi sceglie un’alimentazione vegetariana o veganaalternativa alla carne. Si tratta di un preparato ricavato estraendo le proteine del frumento ed è composto prevalentemente da glutine, la frazione proteica che caratterizza la maggior parte dei cereali. Per questo motivo, ilnon è adatto a chi soffre di celiachia e per le persone intolleranti al glutine. Chi non presenta problemi di questo tipo, può consumare ilin sostituzione alla carne: anche gli onnivori possono inserirlo nella propria dieta per ridurre il consumo di carne e limitare l’introito di colesterolo, grassi saturi e alimenti di origine animali, facendo bene alla propria salute e all’ambiente. Calorie e quanto se ne può ...