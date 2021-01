Napoli, oggi niente allenamento: Gattuso porta la squadra a pranzo fuori (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stefano Colasurdo Napoli – Dopo la vittoria, non semplice, contro l’Empoli agli ottavi di finale di Coppa Italia, Rino Gattuso ha deciso di portare i suoi fuori a pranzo per ritrovare serenità e concedere una giornata di riposo ai calciatori. Il 3-2 contro l’Empoli è stato un buon risultato che ha permesso agli azzurri di passare il turno. Il match però ha presentato non poche difficoltà nonostante il club toscano si trovi in Serie B. Ci si aspettava decisamente una gara diversa e senza sofferenze. Negli ultimi tempi infatti il problema non è stato tanto in termini di risultati ma di gioco espresso. È anche vero però che l’allenatore calabrese ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, tra tutti quelli di Koulibaly, Mertens e Osimhen. In attesa di sapere le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stefano Colasurdo– Dopo la vittoria, non semplice, contro l’Empoli agli ottavi di finale di Coppa Italia, Rinoha deciso dire i suoiper ritrovare serenità e concedere una giornata di riposo ai calciatori. Il 3-2 contro l’Empoli è stato un buon risultato che ha permesso agli azzurri di passare il turno. Il match però ha presentato non poche difficoltà nonostante il club toscano si trovi in Serie B. Ci si aspettava decisamente una gara diversa e senza sofferenze. Negli ultimi tempi infatti il problema non è stato tanto in termini di risultati ma di gioco espresso. È anche vero però che l’allenatore calabrese ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, tra tutti quelli di Koulibaly, Mertens e Osimhen. In attesa di sapere le ...

