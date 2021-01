Karina Cascella “demolisce” Dayane Mello e fa una proposta al Grande Fratello Vip (Di giovedì 14 gennaio 2021) Karina Cascella ospite di Casa Chi, ha svelato da quale personaggio potrebbe essere “attratta” nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo avere “silurato” Mario Ermito “un bello che non balla”, l’opinionista ha raccontato di fare il tifo per Tommaso Zorzi. Karina Cascella si candida come opinionista al GF Vip e critica Dayane Mello Mi piace... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 14 gennaio 2021)ospite di Casa Chi, ha svelato da quale personaggio potrebbe essere “attratta” nella Casa delVip. Dopo avere “silurato” Mario Ermito “un bello che non balla”, l’opinionista ha raccontato di fare il tifo per Tommaso Zorzi.si candida come opinionista al GF Vip e criticaMi piace... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

infoitsalute : Karina Cascella “demolisce” Dayane Mello e fa una proposta al Grande Fratello Vip - blogtivvu : Karina Cascella “demolisce” Dayane Mello e fa una proposta al #GFVip - SaCe86 : Karina Cascella dice NO a L’#Isola dei Famosi, ma continua a non capire la regola non-scritta dei reality - zazoomblog : Karina Cascella “ho delle priorità”: Ilary Blasi dovrà accettarlo - #Karina #Cascella #delle #priorità”: - zazoomblog : Karina Cascella dice no a L’Isola dei Famosi Parole taglienti su Antonella Elia - #Karina #Cascella #L’Isola… -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella Karina Cascella, l’intimo nero sbalorditivo: slip e reggiseno da censura – FOTO Yeslife L’opinionista ed influencer ha rifiutato di fare la naufraga nel reality di Canale 5

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, infatti, inizierà una nuova edizione del reality in Honduras con Ilary Blasi alla cond ...

Isola dei Famosi, indiscrezioni: Giulio Berruti, Asia Argento e Colloricchio nel cast

Il fidanzato di Maria Elena Boschi, importante esponente di Italia Viva, dovrebbe essere uno dei concorrenti della prossima edizione del reality.

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, infatti, inizierà una nuova edizione del reality in Honduras con Ilary Blasi alla cond ...Il fidanzato di Maria Elena Boschi, importante esponente di Italia Viva, dovrebbe essere uno dei concorrenti della prossima edizione del reality.