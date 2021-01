Governo: Più Europa, no Conte ter, sì a maggioranza 'Ursula' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “La crisi deve essere immediatamente parlamentarizzata: Conte vada subito in Parlamento a verificare se ha ancora una maggioranza o si dimetta e ceda il passo. Non sarebbe tollerabile aspettare una settimana per cercare transfughi per una maggioranza raccogliticcia”. Lo affermano la senatrice di Più Europa, Emma Bonino, il segretario, Benedetto Della Vedova, e il deputato Riccardo Magi. “Per quel che ci riguarda, siamo totalmente indisponibili -aggiungono- a qualsiasi ipotesi di Conte ter. È invece il momento di verificare la possibilità di un Governo riformatore ed europeista, per la pandemia, l'economia e il Next Generation Eu, con una maggioranza che richiami quella su cui si basa la Commissione europea, una maggioranza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “La crisi deve essere immediatamente parlamentarizzata:vada subito in Parlamento a verificare se ha ancora unao si dimetta e ceda il passo. Non sarebbe tollerabile aspettare una settimana per cercare transfughi per unaraccogliticcia”. Lo affermano la senatrice di Più, Emma Bonino, il segretario, Benedetto Della Vedova, e il deputato Riccardo Magi. “Per quel che ci riguarda, siamo totalmente indisponibili -aggiungono- a qualsiasi ipotesi diter. È invece il momento di verificare la possibilità di unriformatore ed europeista, per la pandemia, l'economia e il Next Generation Eu, con unache richiami quella su cui si basa la Commissione europea, una...

