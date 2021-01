Di Francesco | “Noi timidi | loro molto forti Mi piacerebbe allenare di nuovo Duncan”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Eusebio Di, allenatore del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa della sconfitta con l’Atalanta: “Nel primo tempo siamo statisono veramente. Noi avevamo in campo tanti giovani, siamo cresciuti con l’andare della partita, peccato per il terzo gol. Abbiamo tenuto bene, abbiamo fatto un ottimo finale masono più. Basta vedere chi è entrato per capire le qualità”. I cambi?“Ho cambiato tanto per diversi motivi, Nainggolan e Godin non li ho voluti rischiare. Avremmo perso giocatori importanti per più tempo, è una scelta ma mi è piaciuto lo spirito della squadra. Questa è la mentalità che mi piace, oggi hanno cercato di dare il massimo”. Ora c’è il Milan.“Se penso al Milan mi metto le mani nei capelli. Penso a lavorare, vorrei dare maggiore ...