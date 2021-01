Allarme scippi in III Municipio | boom di colpi in motorino a Montesacro e dintorni

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Diversiin pochi giorni, tutti nella stessa zona e con lo stesso modus operandi. Preoccupa non poco l'escalation che si è registrata ultimamente in tutto il III, uno dei più estesi e ...

H24Montesacro : Allarme scippi: è caccia all'uomo. Raffica di rapine in molte zone del quartiere - -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme scippi

Leggo.it

Diversi scippi in pochi giorni, tutti nella stessa zona e con lo stesso modus operandi. Preoccupa non poco l'escalation che si è registrata ultimamente in tutto il III Municipio, uno ...Quando ha cercato di trattenere la borsetta è stata gettata con violenza a terra. Le sue grida hanno attirato l’attenzione dei residenti ma, al loro arrivo, del malvivente non vi era più traccia. Anco ...