Supercoppa, il Napoli si arrende: “Saremo regolarmente in campo”. Cosa è successo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Napoli chiarisce che mercoledì 20 gennaio sarà regolarmente in campo contro la Juventus per la finale di Supercoppa italiana (websource)Il Napoli chiarisce: mercoledì prossimo, 20 gennaio 2021, sarà regolarmente in campo per la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Il club azzurro ha diramato un comunicato, con il quale chiarisce che la partita non è a rischio, ma che è stata fatta soltanto una proposta di rinvio per motivi particolari, che il presidente De Laurentiis ha voluto spiegare. Quindi, corrisponde al vero la richiesta della società partenopea di spostare la partita alla prossima primavera, una proposta che non è stata accolta dalla Lega Serie A. E quindi il Napoli “Giocherà la Supercoppa ... Leggi su instanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilchiarisce che mercoledì 20 gennaio saràincontro la Juventus per la finale diitaliana (websource)Ilchiarisce: mercoledì prossimo, 20 gennaio 2021, saràinper la finale diitaliana contro la Juventus. Il club azzurro ha diramato un comunicato, con il quale chiarisce che la partita non è a rischio, ma che è stata fatta soltanto una proposta di rinvio per motivi particolari, che il presidente De Laurentiis ha voluto spiegare. Quindi, corrisponde al vero la richiesta della società partenopea di spostare la partita alla prossima primavera, una proposta che non è stata accolta dalla Lega Serie A. E quindi il“Giocherà la...

sscnapoli : ?? | Il Napoli giocherà regolarmente la Supercoppa mercoledì 20 gennaio ?? - tuttosport : #Napoli , #DeLaurentiis aveva chiesto il rinvio della #Supercoppa : istanza non accolta ?? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Napoli perde Manolas: a forte rischio per la Supercoppa Italiana ? - SiamoPartenopei : UFFICIALE - Supercoppa il 20 gennaio, la SSC Napoli chiarisce: 'La richiesta di rinvio era solo una proposta per du… - SiamoPartenopei : CdS - Infortunio Manolas, valutazioni quotidiane: per il Napoli la Supercoppa non è a rischio -