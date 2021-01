Sci alpino | i precedenti dell’Italia in slalom a Kitzbuehel Ultima vittoria di Cristian Deville nel 2012

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci2020-2021 si prepara per la trasferta di Wengen (Svizzera). Anzi no, purtroppo il Covid-19 ha costretto gli organizzatori a cambiare i piani ed a spostare armi e bagagli subito a(Austria), dove si sarebbe dovuto gareggiare solamente nel prossimo weekend. In questo modo si inizierà subito con due, per non perdere tempo e gare in un calendario complesso nel quale ci saranno anche i Mondiali di Cortina a febbraio. Sulla pista denominata Streifalm vedremo i protagonisti del Circo Bianco sfidarsi tra i pali stretti in una delle “classiche” che sono in calendario praticamente da sempre. Andiamo, quindi, a ricordare nel dettaglio tutte le migliori prestazioni italiane sulle nevi austriache. Una pista che spesso ha regalato grandi soddisfazioni ai nostri portacolori. Il primo ...