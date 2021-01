Perché fa così freddo? E' il riscaldamento globale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - C'è un legame tra il riscaldamento globale e gli eventi di freddo estremo. E gli effetti si vedono anche in Italia, basta pensare all'abbondante nevicata a Roma del 2018. A scoprirlo, i ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca e dell'Università di Harvard che hanno individuato una condizione anticipatrice delle temperature anomale nella stratosfera polare da cui hanno origine i fenomeni che permettono all'aria gelida di raggiungere le medie latitudini come le nostre. Il meccanismo analizzato dallo studio curato da Mostafa Hamouda e Claudia Pasquero dell'Università di Milano-Bicocca insieme a Eli Tziperman dell'Università di Harvard offre anche una spiegazione al legame tra il riscaldamento globale e l'aumento degli eventi di freddo estremo. I risultati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - C'è un legame tra ile gli eventi diestremo. E gli effetti si vedono anche in Italia, basta pensare all'abbondante nevicata a Roma del 2018. A scoprirlo, i ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca e dell'Università di Harvard che hanno individuato una condizione anticipatrice delle temperature anomale nella stratosfera polare da cui hanno origine i fenomeni che permettono all'aria gelida di raggiungere le medie latitudini come le nostre. Il meccanismo analizzato dallo studio curato da Mostafa Hamouda e Claudia Pasquero dell'Università di Milano-Bicocca insieme a Eli Tziperman dell'Università di Harvard offre anche una spiegazione al legame tra ile l'aumento degli eventi diestremo. I risultati ...

