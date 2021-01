NBA | James Harden ai Brooklyn Nets in una trade a quattro squadre

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La “bomba” è scoppiata da pochi minuti, tramite i tweet di Adrian Wojnarowski, lo storico insider della NBA per ESPN., dopo settimane (o meglio, mesi) di poca soddisfazione nel rimanere a Houston, ha trovato una nuova collocazione. Isono riusciti ad arrivare alla barba più famosa della pallacanestro tramite unache coinvolgefranchigie. In particolare, sono sette i giocatori che si sono mossi da una parte all’altra degli States per assecondare tutti i discorsi legati a. Ai Rockets vanno Victor Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs, tre scelte al primo giro deinel 2022, 2024 e 2026, una al primo giro dei Milwaukee Bucks nel 2022 (non protetta) ediritti di scambio al primo ...