Il quasar più lontano è a 13 miliardi di anni luce (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli astronomi dell’Università dell’Arizona hanno individuato un quasar lontano 13,03 miliardi di anni luce. La scoperta è stata pubblicata sul Astrophysical Journal Letters. Il quasar individuato dai ricercatori, contiene un buco nero supermassiccio con una massa equivalente a 1,6 miliardi di soli. Inoltre è mille volte più luminoso dell’intera Via Lattea. Il risultato di tale scoperta è riportato su un articolo di Media INA. La nuova distanza, in redshift, è pari a 7.6423±0.0013. Tradotto in anni luce, è oltre 13 miliardi. Il quasar J0313-1806 batte il record di circa una ventina di milioni di anni luce, detenuto da un altro quasar scoperto appena ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli astronomi dell’Università dell’Arizona hanno individuato un13,03di. La scoperta è stata pubblicata sul Astrophysical Journal Letters. Ilindividuato dai ricercatori, contiene un buco nero supermassiccio con una massa equivalente a 1,6di soli. Inoltre è mille volte più luminoso dell’intera Via Lattea. Il risultato di tale scoperta è riportato su un articolo di Media INA. La nuova distanza, in redshift, è pari a 7.6423±0.0013. Tradotto in, è oltre 13. IlJ0313-1806 batte il record di circa una ventina di milioni di, detenuto da un altroscoperto appena ...

DavidSo24206464 : RT @7ivan077: A oltre 13 miliardi di anni luce il quasar più antico dell'universo, il più distante in assoluto. Un mostro cosmico alimentat… - 7ivan077 : A oltre 13 miliardi di anni luce il quasar più antico dell'universo, il più distante in assoluto. Un mostro cosmico… - misteru : Ecco il Quasar più lontano mai scoperto alimentato da un buco nero supermassiccio anch’esso da record - GianlucaOdinson : Scoperto il quasar più antico e più distante dellìuniverso, a oltre 13 miliardi di anni luce -… - RuggeroCapretti : RT @mediainaf: Nuovo #record per il #quasar più lontano ?? Scovato in un'epoca in cui l'universo aveva meno di 700 milioni di anni #AAS237… -