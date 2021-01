Coronavirus, crescono ancora i contagi: Sicilia e Calabria le regioni più in difficoltà (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Sicilia con un totale di 111.555 casi di positività al Covid, di cui 44.038 attuali e un incremento di 1.913 positivi. La Calabria con 27.453 positivi in totale, di cui 9.744 e un incremento di 249... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lacon un totale di 111.555 casi di positività al Covid, di cui 44.038 attuali e un incremento di 1.913 positivi. Lacon 27.453 positivi in totale, di cui 9.744 e un incremento di 249...

GazzettaDelSud : Coronavirus, crescono ancora i contagi: Sicilia e Calabria le regioni più in difficoltà - infoitinterno : Coronavirus in Calabria, scende sotto il 10% il tasso di positività ma crescono i casi attivi - ilquotidianoweb : Coronavirus in Calabria, scende sotto il 10% il tasso di positività in Calabria, ma il numero dei casi attivi conti… - francoridolfi : Coronavirus in Calabria, scende sotto il 10% il tasso di positività in Calabria, ma il numero dei casi attivi conti… - askanews_ita : Oggi in Italia 14.242 nuovi casi e 616 morti. Crescono i ricoveri #COVID19 #coronavirus -