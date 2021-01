Conte parla dopo l’incontro con Mattarella: “Il Governo non può prendere un voto qua e uno là” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un incontro interlocutorio, durante il quale gli ha riferito sulle decisioni del Consiglio dei ministri di ieri e sullo stato dei rapporti della coalizione. Il capo dello Stato, durante il colloquio, ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia (qui tutte le ultime notizie sulla crisi di Governo) “Il Governo deve avere una solida maggioranza, occorre solidità. Non può prendere un voto qua e là”, ha dichiarato Conte dopo l’incontro con Mattarella ai cronisti radunati intorno a Palazzo Chigi. “Italia Viva ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppeè salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergioper un incontro interlocutorio, durante il quale gli ha riferito sulle decisioni del Consiglio dei ministri di ieri e sullo stato dei rapporti della coalizione. Il capo dello Stato, durante il colloquio, ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia (qui tutte le ultime notizie sulla crisi di) “Ildeve avere una solida maggioranza, occorre solidità. Non puòunqua e là”, ha dichiaratoconai cronisti radunati intorno a Palazzo Chigi. “Italia Viva ...

