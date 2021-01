Australian Open 2021: tutti i qualificati. Per l’Italia passano Errani e Cocciaretto. Fanno la storia Carlos Alcaraz e Francesca Jones (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono stati determinati, oggi, tutti i giocatori qualificati per l’edizione 2021 degli Australian Open, che si terrà a Melbourne dall’8 al 21 febbraio. Com’è noto, la grande distanza temporale tra il tabellone cadetto e quello principale deriva dal fatto che chi va in Australia deve sottoporsi a una quarantena regolamentata di 14 giorni, dopo la quale può disputare tornei. Per questo motivo, si è deciso di giocare le qualificazioni a Doha in campo maschile e a Dubai in campo femminile. Partiamo dagli uomini, dove sono questi i 16 che andranno a Melbourne, in ordine di classifica: Aslan Karatsev (Russia), Henri Laaksonen (Svizzera), Carlos Alcaraz (Spagna), Bostic van de Zandschulp (Paesi Bassi), Maxime Cressy (Stati Uniti), Michael Mmoh (Stati Uniti), Kimmer Coppejans ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono stati determinati, oggi,i giocatoriper l’edizionedegli, che si terrà a Melbourne dall’8 al 21 febbraio. Com’è noto, la grande distanza temporale tra il tabellone cadetto e quello principale deriva dal fatto che chi va in Australia deve sottoporsi a una quarantena regolamentata di 14 giorni, dopo la quale può disputare tornei. Per questo motivo, si è deciso di giocare le qualificazioni a Doha in campo maschile e a Dubai in campo femminile. Partiamo dagli uomini, dove sono questi i 16 che andranno a Melbourne, in ordine di classifica: Aslan Karatsev (Russia), Henri Laaksonen (Svizzera),(Spagna), Bostic van de Zandschulp (Paesi Bassi), Maxime Cressy (Stati Uniti), Michael Mmoh (Stati Uniti), Kimmer Coppejans ...

OA_Sport : Tutti i qualificati per l'edizione 2021 degli Australian Open. Passano sia Sara Errani che Elisabetta Cocciaretto;… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Elisabetta Cocciaretto ???? vince agevolmente contro la francese Tan e si qualifica per il main draw degli Australian Open.… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Altra vittoria in tre set, la seconda consecutiva in rimonta. Sara #Errani scappa via sul 4-0 nel terzo parziale, rischia… - Ubitennis : Francesca Jones oltre ogni limite: si qualifica per l'Australian Open con otto dita - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #AustralianOpen: #Errani e #Cocciaretto si qualificano per il tabellone principale -