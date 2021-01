Appropriazione terreno altrui | cos’è e come funziona Quali tutele attivare?

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non soltanto le abitazioni possono essere occupate da chi non ha un legittimo titolo: anche tutti coloro che entrano e dunque invadono un, commettono un illecito.vedremo tra poco, questo illecito comporta sia conseguenze sul piano civile, sia conseguenze sul piano penale. Ne vogliamo parlare perché il tema dell‘delnon è ipotesi affatto rara, nella realtà pratica, specialmente di alcune zone di campagna, situate nel meridione d’Italia. Facciamo allora chiarezza e vediamo di preciso che cosa caratterizza l’si manifesta,sono i presupposti e i meccanismi di tutela contro di essa. Se ti interessa saperne di ...

Ultime Notizie dalla rete : Appropriazione terreno

Termometro Politico

Ne Il regno, uno dei più bei libri di Emmanuel Carrère, lo scrittore affronta di petto una storia – anzi, la Storia, par excellence: come e da chi sono stati scritti i Vangeli? Le dinamiche che portar ...Agitu Ideo Gudeta era una energica donna etiope trapiantata in Trentino -dove era arrivata come rifugiata scappata da un Paese in cui pendeva su di lei la minaccia di arresto da parte del governo per ...