Una sola dose per vaccinare più persone? No di Burioni | Può favorire varianti virali

"Non abbiamo idea delle conseguenze che possono portare delle modifiche di un protocollo, per cui io sono totalmente contrario, anche perché se si suscitasse una immunità incompleta si potrebbe favorire l'emergenza di una variante virale in grado di sfuggire al vaccino. Anche l'Fda (Food and Drug Administration, ente regolatore negli Usa, ndr) si è espressa in questi termini, così come altri autorevolissimi scienziati". Il professore Roberto Burioni boccia l'ipotesi di modificare - incamminandosi sulla strada su cui si stanno avviando tanti Paesi - la campagna di vaccinazione anti Covid, riducendo le dosi o allargando l'intervallo tra la prima iniezione e il richiamo. Per il virologo del "San Raffaele" di Milano, un esempio da non seguire. La comunità scientifica è divisa, un articolo pubblicato sul sito della rivista "Nature" segnala che i dati ...

