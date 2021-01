Sampdoria | Torregrossa | “Sono in un club glorioso Cellino era affezionato a me | ma Ferrero…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ernestoha parlato per la prima volta da nuovo attaccante della: "arrivato in un– rivela nella prima intervista da blucerchiato l'ex centravanti del Brescia -.qui per dare una mano ai compagni e all’allenatore, per completare insieme a loro il mio percorso di crescita e consacrarmi definitivamente in Serie A. Grandi attaccanti in passato hanno giocato qui con la maglia numero 9: per me sarà un onore indossarla. E' stato il presidente in persona a trattare confelice che sia riuscito a portarmi qui. Non era facile perchéè moltoa me".caption id="attachment 1078815" align="alignnone" width="750", profilo ...