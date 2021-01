Recovery, Confagricoltura: “Necessari ulteriori fondi per settore strategico” (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La pandemia ha riportato in evidenza il valore strategico della sovranità alimentare. Ma, per accrescere la produzione agricola interna, ferma al 75% del fabbisogno nazionale, occorre un programma di investimenti ben più ampio di quello previsto allo stato degli atti”. Questo l’appello del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito dello schema di Recovery Plan che nella serata di oggi sarà al vaglio del Consiglio dei Ministri. “Confagricoltura – sottolinea l’associazione in una nota – auspica che il prossimo Consiglio dei Ministri intervenga rafforzando il ruolo di centralità del settore primario, già riconosciuto dal Governo”. “Nel complesso – afferma Giansanti – la dotazione finanziaria prevista per l’agricoltura reale, al capitolo 2.1, ammonta a 1,8 miliardi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La pandemia ha riportato in evidenza il valoredella sovranità alimentare. Ma, per accrescere la produzione agricola interna, ferma al 75% del fabbisogno nazionale, occorre un programma di investimenti ben più ampio di quello previsto allo stato degli atti”. Questo l’appello del presidente di, Massimiliano Giansanti, a proposito dello schema diPlan che nella serata di oggi sarà al vaglio del Consiglio dei Ministri. “– sottolinea l’associazione in una nota – auspica che il prossimo Consiglio dei Ministri intervenga rafforzando il ruolo di centralità delprimario, già riconosciuto dal Governo”. “Nel complesso – afferma Giansanti – la dotazione finanziaria prevista per l’agricoltura reale, al capitolo 2.1, ammonta a 1,8 miliardi ...

