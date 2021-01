Probabili formazioni Crotone-Benevento: diciottesima giornata Serie A 2020/2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Crotone-Benevento, match della diciottesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 17 gennaio 2021 nella cornice dello stadio Scida. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Crotone – Spazio al 3-5-2 con Messias e Riviere in attacco. Stroppa per quella che ha il sapore di ultima spiaggia recupera anche Benali mentre Cigarini e Marrone sono da valutare. Squalificato Reca. Benevento – Out Volta, Tello, Viola, Moncini, Caldirola, Letizia, Iago Falque, Tuia. Improta ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 17 gennaionella cornice dello stadio Scida. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– Spazio al 3-5-2 con Messias e Riviere in attacco. Stroppa per quella che ha il sapore di ultima spiaggia recupera anche Benali mentre Cigarini e Marrone sono da valutare. Squalificato Reca.– Out Volta, Tello, Viola, Moncini, Caldirola, Letizia, Iago Falque, Tuia. Improta ...

