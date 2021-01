Perché tra dosi consegnate e vaccinati i numeri non tornano

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 12 gennaio 2021) Martina Piumatti L’app non conteggia la sesta dose ricavabile da un flacone, mentre le Regioni sì. Quindi nel totale di Arcuri manca il 20%. Così falsato al ribasso il numero delledisponibili e la percentuale dei somministrati risulta più alta Risolto il mistero della Campania che ha piùche vaccini. Sull’app, varata dal super commissario Domenico Arcuri per dimostrare in tempo reale lo stato della campagna vaccinale, la Campania ieri risultava aver somministrato il 101,7% delleassegnate di vaccino anti-Covid. Stessa cosa per l’Umbria che, oggi 12 gennaio, addirittura ne avrebbe effettuate il 102,3%. Oltre il 2% in più di quelle disponibili. Come è possibile che su 67mila vaccini consegnati, nella regione governata da Vincenzo De Luca ci siano oltre 68mila? Ultimo ...