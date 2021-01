Le pale eoliche minacciano il telescopio, rivolta in Sardegna (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - A Lula, in provincia di Nuoro, poco più di mille abitanti nel cuore della Barbagia, sono abituati alle difficoltà, ad andare controvento. Stavolta, però, sono pronti a dare battaglia proprio ai 'signori del vento' che, con le loro pale eoliche, rischiano di far fallire un progetto scientifico unico al mondo e, soprattutto, miliardi di investimenti. Gli impianti disturbano il 'silenzio assoluto' La rivolta contro un progetto di tre società che intendono installare nella zona le gigantesche torri, è guidata dal minuscolo centro della Sardegna che, grazie al silenzio profondo che lo avvolge, è uno dei due candidati in tutta Europa, per ospitare l'Einstein Telescope: l'interferometro di terza generazione in grado di registrare le onde gravitazionali ossia le increspature dell'universo che i fisici di tutto il ... Leggi su agi (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - A Lula, in provincia di Nuoro, poco più di mille abitanti nel cuore della Barbagia, sono abituati alle difficoltà, ad andare controvento. Stavolta, però, sono pronti a dare battaglia proprio ai 'signori del vento' che, con le loro, rischiano di far fallire un progetto scientifico unico al mondo e, soprattutto, miliardi di investimenti. Gli impianti disturbano il 'silenzio assoluto' Lacontro un progetto di tre società che intendono installare nella zona le gigantesche torri, è guidata dal minuscolo centro dellache, grazie al silenzio profondo che lo avvolge, è uno dei due candidati in tutta Europa, per ospitare l'Einstein Telescope: l'interferometro di terza generazione in grado di registrare le onde gravitazionali ossia le increspature dell'universo che i fisici di tutto il ...

La Sardegna si candida a ospitare l’Einstein Telescope, l’interferometro di terza generazione in grado di registrare le onde gravitazionali, nelle vecchie miniere di Lula in provincia di Nuoro. L'inst ...

