Il problema delle dosi fraudolente di vaccino realizzate con i residui delle fiale (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - La Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO) in accordo con l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha indicato di aggiungere un colorante a base di eosina o blu di metilene al residuo di vaccino Comirnaty (soluzione valida anche per Moderna) per evitare di utilizzare in modo illegittimo le fiale già oggi allestite e somministrate nel nostro Paese, evitando situazioni borderline come quelle registrate a Modena, e prevenendo situazioni criminali come quelle che i carabinieri del NAS stanno monitorando con preoccupazione con la possibile creazione di un "mercato nero" dei residui di vaccino. In sostanza, di dosi fraudolente di vaccino realizzate appunto ... Leggi su agi (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - La Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceuticiaziende sanitarie (SIFO) in accordo con l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha indicato di aggiungere un colorante a base di eosina o blu di metilene al residuo diComirnaty (soluzione valida anche per Moderna) per evitare di utilizzare in modo illegittimo legià oggi allestite e somministrate nel nostro Paese, evitando situazioni borderline come quelle registrate a Modena, e prevenendo situazioni criminali come quelle che i carabinieri del NAS stanno monitorando con preoccupazione con la possibile creazione di un "mercato nero" deidi. In sostanza, didiappunto ...

disinformatico : Se uno spezzone di film finisce nella tua diretta, forse hai un problema di metodo nella scelta delle fonti. - AceccKramer : @lore_viga @_cristiano73 questo il problema tu puoi avere una attività privata quello che ti pare ma ci sono delle… - PierangeloRiga1 : RT @NComitato: Noi, nel nostro piccolo, avremmo delle idee in materia. Sempre disponibili al confronto... La partecipazione popolare non è… - nessunagioiaxme : @tracciaadite non sono un clown,il problema è il significato delle frasi che hanno detto quelle due stronze che non si amano - BeppeMaresca : @SereDomenici Se una misera parte della cifra miliardaria che ci sta costando questa strategia delle chiusure venis… -

Ultime Notizie dalla rete : problema delle Il problema delle dosi fraudolente di vaccino realizzate con i residui delle fiale AGI - Agenzia Giornalistica Italia Cestini e portasigarette nuovi: l'arredo urbano migliora

ADRIAIl Comune da il via a una rivisitazione dell'arredo urbano in centro storico. Dopo l'abbattimento dell'ex chiosco Magnolia di largo Mazzini e dell'ex pescheria di corso Garibaldi, ...

Fipe: Bar e ristoranti non ce la fanno più, servono 5 mld di nuovi ristori

L'intervista al direttore Calugi: 'Governo pensi a controllare territori, pure chi sbaglia, non intera categoria' ...

ADRIAIl Comune da il via a una rivisitazione dell'arredo urbano in centro storico. Dopo l'abbattimento dell'ex chiosco Magnolia di largo Mazzini e dell'ex pescheria di corso Garibaldi, ...L'intervista al direttore Calugi: 'Governo pensi a controllare territori, pure chi sbaglia, non intera categoria' ...